Курсы криптовалют к доллару на 9 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $581.17. Сегодня актив торгуется на уровне $76,296.29279614*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 ноября 2024 года составляет $0.16093568*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $72.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,937.3476843*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0091. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30783793*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 9 ноября 2024 года составляет $0.99781049*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.70. Актив торгуется на уровне $72.07013607*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.227524*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.54999108*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00556. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19849599*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.