Курсы криптовалют к доллару на 8 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,064.12. Сегодня актив торгуется на уровне $75,719.85769129*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 ноября 2024 года составляет $0.16060291*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $62.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,859.84241859*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0031. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30059148*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0025. Курс TUSD 8 ноября 2024 года составляет $0.99477112*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.42. Актив торгуется на уровне $71.32742803*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.0916799*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0068. Криптовалюта сегодня стоит $0.55172875*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00193. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19241769*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.