Курсы криптовалют к доллару на 7 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $390.01. Сегодня актив торгуется на уровне $74,534.96830707*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 ноября 2024 года составляет $0.16277429*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $253.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,685.11638004*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29702408*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 7 ноября 2024 года составляет $0.99369867*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.11. Актив торгуется на уровне $70.1960083*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.73892585*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0205. Криптовалюта сегодня стоит $0.5421378*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01226. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19827106*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2184266-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-noyabrya-2024-goda/