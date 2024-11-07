Курсы криптовалют к доллару на 7 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $390.01. Сегодня актив торгуется на уровне $74,534.96830707*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 ноября 2024 года составляет $0.16277429*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $253.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,685.11638004*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29702408*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 7 ноября 2024 года составляет $0.99369867*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.11. Актив торгуется на уровне $70.1960083*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.73892585*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0205. Криптовалюта сегодня стоит $0.5421378*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01226. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19827106*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.