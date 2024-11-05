Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько иностранной валюты купили казахстанцы с начала года

Опубликовано:

Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы активно скупают валюту. За три квартала 2024 года они приобрели "чистыми" почти 3 млрд долларов. Какой спрос был на рубли и евро, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам сентября нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) в Казахстане оказались одними из самых высоких с начала 2024 года. Жители страны приобрели американской валюты на 169,6 млрд в пересчете на тенге.

Впрочем, если взять все 9 месяцев, то сумма, согласно данным Национального банка РК, окажется более внушительной.

Так, в первом квартале жители страны купили более 2 млрд долларов, а сдали обратно 931 млн долларов США. Во втором на покупку также пришлось более 2 млрд долларов, тогда как обратно было принято чуть более 1 млрд. В третьем квартале показатели составили 1,9 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

По итогу нетто-продажи американской валюты в Казахстане за все три квартала 2024 года составили более 2,8 млрд долларов – это та сумма, которая не вернулась обратно в обменники. По официальному курсу Нацбанка на 1 октября это более 1,4 трлн тенге.

Спрос на доллары в Казахстане
Спрос на доллары в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Какой спрос был на другие валюты

У остальных иностранных валют показатели гораздо скромнее. Так, за три квартала 2024 года казахстанцы приобрели в обменниках порядка 582 млн евро, а сдали обратно – 283 млн евро.

По состоянию на 1 октября нетто-продажи европейской валюты за 9 месяцев 2024 года составили 299 млн евро, то есть порядка 161 млрд тенге по официальному курсу на тот момент.

Спрос на евро в Казахстане
Спрос на евро в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

У рублей ситуация "плачевная". Сразу в шести из девяти прошедших месяцев население чаще сдавало российскую валюту в обменники, чем приобретало ее. А если смотреть поквартально, то окажется, что в минус рубль уходил постоянно:

  • 1 квартал – минус 414 млн рублей;
  • 2 квартал – минус 6,1 млрд рублей;
  • 3 квартал – минус 2,1 млрд рублей.

По итогу трех кварталов "чистые" продажи рубля в Казахстане оказались отрицательными и составили минус 8,6 млрд рублей, что равно минус 44,6 млрд тенге по курсу на 1 октября 2024 года.

Спрос на рубли в Казахстане
Спрос на рубли в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что жители Казахстана приобретают валюты и других государств. Так, например, определенным спросом у населения пользуются китайские юани и британские фунты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2183283-skolko-inostrannoy-valyuty-kupili-kazahstancy-s-nachala-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie