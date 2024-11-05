Сколько иностранной валюты купили казахстанцы с начала года

Казахстанцы активно скупают валюту. За три квартала 2024 года они приобрели "чистыми" почти 3 млрд долларов. Какой спрос был на рубли и евро, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам сентября нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) в Казахстане оказались одними из самых высоких с начала 2024 года. Жители страны приобрели американской валюты на 169,6 млрд в пересчете на тенге.

Впрочем, если взять все 9 месяцев, то сумма, согласно данным Национального банка РК, окажется более внушительной.

Так, в первом квартале жители страны купили более 2 млрд долларов, а сдали обратно 931 млн долларов США. Во втором на покупку также пришлось более 2 млрд долларов, тогда как обратно было принято чуть более 1 млрд. В третьем квартале показатели составили 1,9 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

По итогу нетто-продажи американской валюты в Казахстане за все три квартала 2024 года составили более 2,8 млрд долларов – это та сумма, которая не вернулась обратно в обменники. По официальному курсу Нацбанка на 1 октября это более 1,4 трлн тенге.

Спрос на доллары в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Какой спрос был на другие валюты

У остальных иностранных валют показатели гораздо скромнее. Так, за три квартала 2024 года казахстанцы приобрели в обменниках порядка 582 млн евро, а сдали обратно – 283 млн евро.

По состоянию на 1 октября нетто-продажи европейской валюты за 9 месяцев 2024 года составили 299 млн евро, то есть порядка 161 млрд тенге по официальному курсу на тот момент.

Спрос на евро в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

У рублей ситуация "плачевная". Сразу в шести из девяти прошедших месяцев население чаще сдавало российскую валюту в обменники, чем приобретало ее. А если смотреть поквартально, то окажется, что в минус рубль уходил постоянно:

1 квартал – минус 414 млн рублей ;

; 2 квартал – минус 6,1 млрд рублей ;

; 3 квартал – минус 2,1 млрд рублей.

По итогу трех кварталов "чистые" продажи рубля в Казахстане оказались отрицательными и составили минус 8,6 млрд рублей, что равно минус 44,6 млрд тенге по курсу на 1 октября 2024 года.

Спрос на рубли в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что жители Казахстана приобретают валюты и других государств. Так, например, определенным спросом у населения пользуются китайские юани и британские фунты.