Спрос на евро резко вырос в Казахстане

В январе нетто-продажи евро оказались на максимуме с мая 2023 года, а вот спрос на доллар заметно упал. О том, сколько иностранной валюты за месяц приобрели казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

В декабре 2023 года казахстанцы обеспечили рекордные за два года нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара в стране. Тогда за месяц население приобрело американской валюты почти на 238 млрд тенге.

В январе 2024 года повторить этот успех доллар не смог – его продажи, судя по данным Национального банка РК, за месяц просели сразу на 20,1% – до 190,1 млрд тенге.

Чаще всего доллары покупали жители Алматы – на них пришлось "чистыми" 58 млрд тенге. Самый низкий спрос на американскую валюту наблюдался в области Ұлытау, где нетто-продажи составили всего 404,1 млн тенге.

Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

А вот рубль в Казахстане хоть и вышел "в плюс", но увеличение продаж по сравнению с декабрем 2023 года не показал. За месяц жители страны приобрели рублей на 4,8 млрд тенге "чистыми", что на 17,35% меньше, чем было месяцем ранее.

Впрочем, это все равно лучше, чем было в январе 2023 года – тогда нетто-продажи рубля вовсе оказались отрицательными, то есть население чаще его сдавало, чем приобретало.

Больше всего рублей приобрели жители Восточно-Казахстанской области – сразу на 1,1 млрд тенге. А вот Кызылординская область оказалась единственным регионом, где рубли чаще сдавали, чем покупали – здесь российская валюта ушла в минус (-82,9 млн тенге)

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне в Казахстане резко вырос спрос на евро. Его "чистые" продажи в январе составили 21,6 млрд тенге, что является максимальным значением с мая 2023 года – тогда нетто-продажи составили 27,5 млрд тенге. За январь 2024 года продажи европейской валюты выросли сразу на 66,52%.

Их значительную часть обеспечили также алматинцы – 8,8 млрд тенге. Следом идет Астана – 3,8 млрд тенге, а замыкает тройку лидеров Шымкент – 2,7 млрд тенге. Реже всего покупали евро также в области Ұлытау – всего 16,7 млн тенге.

Нетто-продажи евро в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Менее популярные валюты, то есть юань и фунт стерлингов, в январе 2024 года особо не отличились. Нетто-продажи китайской валюты за месяц составили 67,8 млн тенге, а британской – 360,8 млрд тенге. Эти показатели не являются ни минимальными, ни максимальными за последний год.

Таким образом можно предположить, что казахстанцы на фоне неустойчивости курса тенге и доллара могут искать альтернативы американской валюте. Напомним, за последние несколько месяцев стоимость доллара упала сразу на 15,3 тенге, что косвенно повлияло даже на депозитный рынок страны.