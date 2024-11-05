Курсы криптовалют к доллару на 5 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $825.73. Сегодня актив торгуется на уровне $68,120.5307492*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0029 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 ноября 2024 года составляет $0.16405019*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $43.90. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,422.98140901*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26651693*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 5 ноября 2024 года составляет $0.9955834*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.65. Актив торгуется на уровне $66.14051026*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.72554081*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.50679495*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15776097*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2183057-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-noyabrya-2024-goda/