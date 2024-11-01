Курсы криптовалют к доллару на 1 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,675.27. Сегодня актив торгуется на уровне $70,757.08951032*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 ноября 2024 года составляет $0.16886982*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $132.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,558.6701487*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29158326*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.004. Курс TUSD 1 ноября 2024 года составляет $0.99551281*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.41. Актив торгуется на уровне $70.18528469*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.83172771*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.005. Криптовалюта сегодня стоит $0.51317325*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01095. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16494946*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.