Курсы криптовалют к доллару на 4 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $575.72. Сегодня актив торгуется на уровне $68,459.02537168*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 ноября 2024 года составляет $0.16442386*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,449.12572995*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0069. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26891014*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0013. Курс TUSD 4 ноября 2024 года составляет $0.99628376*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.07. Актив торгуется на уровне $66.70910861*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.71333596*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0018. Криптовалюта сегодня стоит $0.49998564*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки не изменилась. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14875694*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.