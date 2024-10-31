Курсы криптовалют к доллару на 31 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $8.00. Сегодня актив торгуется на уровне $72,195.31788571*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 октября 2024 года составляет $0.16859133*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,675.50005504*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30459012*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0015. Курс TUSD 31 октября 2024 года составляет $0.99476175*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.43. Актив торгуется на уровне $72.09561107*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.52485069*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.52307744*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00472. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17005354*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.