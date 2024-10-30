Курсы криптовалют к доллару на 30 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,186.81. Сегодня актив торгуется на уровне $72,135.14011216*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 октября 2024 года составляет $0.16550122*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,635.64434735*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30761668*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 30 октября 2024 года составляет $0.99640913*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.79. Актив торгуется на уровне $73.06688297*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.3036024*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0013. Криптовалюта сегодня стоит $0.5261071*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17190351*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.