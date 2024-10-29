Курсы криптовалют к доллару на 29 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,355.07. Сегодня актив торгуется на уровне $69,627.25307497*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 октября 2024 года составляет $0.16391172*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $135.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,548.79155952*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0179. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29190847*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 29 октября 2024 года составляет $0.99694373*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.40. Актив торгуется на уровне $70.87387506*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.74304135*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.51903435*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15619947*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.