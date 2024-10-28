Курсы криптовалют к доллару на 28 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $580.10. Сегодня актив торгуется на уровне $67,718.0465572*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 октября 2024 года составляет $0.16493597*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,492.48472226*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29130972*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 28 октября 2024 года составляет $0.99734241*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.68. Актив торгуется на уровне $70.49908314*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.31835674*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.51459724*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00639. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14239755*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.