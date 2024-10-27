Курсы криптовалют к доллару на 27 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $215.99. Сегодня актив торгуется на уровне $67,052.69624684*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 октября 2024 года составляет $0.16496871*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,472.14575059*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28602687*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 27 октября 2024 года составляет $0.99744735*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.29. Актив торгуется на уровне $68.7135007*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.25467927*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.51250535*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00438. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13577114*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.