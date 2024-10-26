Курсы криптовалют к доллару на 26 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $780.44. Сегодня актив торгуется на уровне $67,190.61110142*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 октября 2024 года составляет $0.16480361*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $32.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,483.40645882*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29450864*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0018. Курс TUSD 26 октября 2024 года составляет $0.99751973*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.96. Актив торгуется на уровне $70.30843314*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.76753474*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.51137273*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13511459*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.