Курсы криптовалют к доллару на 25 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $360.09. Сегодня актив торгуется на уровне $67,713.21692442*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 октября 2024 года составляет $0.16420936*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $61.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,530.71342917*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3145259*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 25 октября 2024 года составляет $0.99650678*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.05. Актив торгуется на уровне $70.61596913*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.75544272*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0048. Криптовалюта сегодня стоит $0.52954242*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14032495*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.