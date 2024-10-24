Курсы криптовалют к доллару на 24 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $169.37. Сегодня актив торгуется на уровне $66,463.36902266*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 октября 2024 года составляет $0.1605104*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,538.85299666*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31264718*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 24 октября 2024 года составляет $0.99688374*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.06. Актив торгуется на уровне $69.34018217*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.6216417*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.52455988*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13859983*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2178288-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-oktyabrya-2024-goda/