Курсы криптовалют к доллару на 24 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $169.37. Сегодня актив торгуется на уровне $66,463.36902266*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 октября 2024 года составляет $0.1605104*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,538.85299666*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31264718*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 24 октября 2024 года составляет $0.99688374*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.06. Актив торгуется на уровне $69.34018217*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.6216417*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.52455988*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13859983*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.