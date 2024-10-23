Курсы криптовалют к доллару на 23 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $273.34. Сегодня актив торгуется на уровне $67,247.00724935*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 октября 2024 года составляет $0.15984881*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,628.45811385*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32217539*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 23 октября 2024 года составляет $0.99769728*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.52. Актив торгуется на уровне $70.38073292*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.08895075*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.53590447*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00606. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14059128*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.