Курсы криптовалют к доллару на 23 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $273.34. Сегодня актив торгуется на уровне $67,247.00724935*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 октября 2024 года составляет $0.15984881*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,628.45811385*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32217539*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 23 октября 2024 года составляет $0.99769728*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.52. Актив торгуется на уровне $70.38073292*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.08895075*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.53590447*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00606. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14059128*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2177705-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-oktyabrya-2024-goda/