Курсы криптовалют к доллару на 18 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $487.99. Сегодня актив торгуется на уровне $67,278.21054707*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 октября 2024 года составляет $0.15972179*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,614.83218505*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2962373*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 18 октября 2024 года составляет $0.99743682*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.14. Актив торгуется на уровне $72.27787213*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.05673353*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0167. Криптовалюта сегодня стоит $0.55219915*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00771. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12758773*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.