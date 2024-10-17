Курсы криптовалют к доллару на 17 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $263.06. Сегодня актив торгуется на уровне $67,688.05647736*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 октября 2024 года составляет $0.15961216*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,620.50981796*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3052124*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 17 октября 2024 года составляет $0.99778569*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.52. Актив торгуется на уровне $70.76887932*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.47983905*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0193. Криптовалюта сегодня стоит $0.54736513*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12501504*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.