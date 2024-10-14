Курсы криптовалют к доллару на 14 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,331.45. Сегодня актив торгуется на уровне $63,138.85783509*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 октября 2024 года составляет $0.16266232*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $79.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,483.76931691*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29667117*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 14 октября 2024 года составляет $0.99774102*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.33. Актив торгуется на уровне $65.05559152*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.59088489*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.53252662*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11107255*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.