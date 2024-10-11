Курсы криптовалют к доллару на 11 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $140.72. Сегодня актив торгуется на уровне $60,278.01119585*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 октября 2024 года составляет $0.15928151*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $16.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,382.99351974*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27915993*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 11 октября 2024 года составляет $0.99703213*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.17. Актив торгуется на уровне $64.39348372*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.16445535*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.53247878*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10570709*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.