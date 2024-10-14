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Доллары дорожают: выгодно ли их копить в Казахстане

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Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара все ближе к отметке в 500 тенге. Однако инвестирование в американскую валюту является не таким выгодным, как кажется. Какие есть альтернативы для накоплений, читайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане составляет 487,37 тенге. Это заметно меньше, чем было 11 октября – тогда курс превысил 490 тенге, а в некоторых обменных пунктах американская валюта продавалась за 495 тенге.

В такой ситуации может показаться, что покупка долларов – отличная идея, которая в будущем принесет значительную прибыль. Впрочем, ранее в Национальном банке РК отметили, что иностранную валюту не стоит рассматривать в качестве инструмента для сбережения или инвестирования. Как оказалось, отчасти это верное утверждение.

Так, авторы Telegram-канала "Казахстан Подешевле" решили сравнить прибыль, которую можно было получить, если бы пять лет назад у условного инвестора было 384 200 тенге, что эквивалентно 1 000 долларов на тот момент.

Так, первый способ "инвестирования": просто купить 1 000 долларов и положить их "под подушку". В результате за пять лет, то есть к текущему моменту казахстанец только на ослаблении тенге получил бы доход в 28%.

Более выгодное решение – положить 1 000 долларов на депозит. Тогда за последние пять лет накопления выросли бы на 35%, и на счете на данный момент хранилось уже 1 056 долларов, то есть порядка 518 327 тенге по курсу на 11 октября.

Может показаться, что данный показатель очень высокий, однако это не так. В качестве альтернативы авторы канала предположили, что было бы, если вместо 1 000 долларов пять лет назад 384 200 тенге положили на депозит в национальной валюте.

За пять лет эта сумма выросла бы на 87%, до 716 939 тенге. Примечательно, что реальный доход казахстанец получил бы даже несмотря на ослабление тенге, ведь эта сумма по курсу на 11 октября равна 1 463 долларам. То есть выше, чем оба "валютных" способа накопления.

Накопления в долларах и тенге
Расчет накоплений в долларах и тенге. Инфографика: Telegram-канал "Казахстан Подешевле"

Стоит также отметить, что и на данный момент инвестировать в дорожающий доллар следует осторожно. Уже сейчас американская валюта подешевела, а ее курс опустился ниже 490 тенге. А в будущем финансовые эксперты не прогнозируют подорожания до 500 тенге. Если сейчас купить дорогой доллар – в будущем может не получиться выйти в плюс.

Поэтому эксперты в любом случае рекомендуют диверсифицировать накопления: часть держать на депозите в тенге, часть – в долларах, часть – в инвестициях и так далее.

Напомним, существует и другой способ инвестирования, который значительно превышает доходность депозитов в тенге и в 50 раз обгоняет доллар. О нем мы подробнее рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2174073-dollary-dorozhayut-vygodno-li-ih-kopit-v-kazahstane/

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