Курсы криптовалют к доллару на 10 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,461.96. Сегодня актив торгуется на уровне $61,479.31305796*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 октября 2024 года составляет $0.16045488*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $50.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,412.10463867*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28050434*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 10 октября 2024 года составляет $0.99741855*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.74. Актив торгуется на уровне $65.06648569*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.26028536*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.006. Криптовалюта сегодня стоит $0.52910324*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10911393*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.