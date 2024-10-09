Курсы криптовалют к доллару на 9 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $323.68. Сегодня актив торгуется на уровне $62,392.4093558*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 октября 2024 года составляет $0.15820376*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,436.62318789*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28886284*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 9 октября 2024 года составляет $0.9977295*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.20. Актив торгуется на уровне $65.55072361*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.44230965*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.52966039*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10744551*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.