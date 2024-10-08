Курсы криптовалют к доллару на 8 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $762.74. Сегодня актив торгуется на уровне $63,257.84447469*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 октября 2024 года составляет $0.15574725*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $49.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,461.19639341*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2960373*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 8 октября 2024 года составляет $0.99791*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.26. Актив торгуется на уровне $65.9691071*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.79656316*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0076. Криптовалюта сегодня стоит $0.53807777*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00415. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11159358*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.