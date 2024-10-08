Курсы криптовалют к доллару на 8 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $762.74. Сегодня актив торгуется на уровне $63,257.84447469*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 октября 2024 года составляет $0.15574725*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $49.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,461.19639341*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2960373*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 8 октября 2024 года составляет $0.99791*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.26. Актив торгуется на уровне $65.9691071*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.79656316*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0076. Криптовалюта сегодня стоит $0.53807777*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00415. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11159358*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2171337-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-oktyabrya-2024-goda/
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