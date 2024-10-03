Курсы криптовалют к доллару на 3 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $188.84. Сегодня актив торгуется на уровне $61,094.11988095*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 октября 2024 года составляет $0.15427742*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $91.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,419.11206895*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27912313*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 3 октября 2024 года составляет $0.99736242*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.29. Актив торгуется на уровне $63.4481946*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.39. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.19396015*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0663. Криптовалюта сегодня стоит $0.56352144*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00217. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1057604*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2169135-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-oktyabrya-2024-goda/
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