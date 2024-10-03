Курсы криптовалют к доллару на 3 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $188.84. Сегодня актив торгуется на уровне $61,094.11988095*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 октября 2024 года составляет $0.15427742*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $91.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,419.11206895*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27912313*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 3 октября 2024 года составляет $0.99736242*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.29. Актив торгуется на уровне $63.4481946*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.39. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.19396015*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0663. Криптовалюта сегодня стоит $0.56352144*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00217. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1057604*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.