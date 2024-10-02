Курсы криптовалют к доллару на 2 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,403.33. Сегодня актив торгуется на уровне $62,140.64470787*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 октября 2024 года составляет $0.154701*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $157.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,518.35221072*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2889743*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 2 октября 2024 года составляет $0.99795749*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.20. Актив торгуется на уровне $64.90564187*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.73596831*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.60966164*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10960527*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.