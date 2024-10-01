Курсы криптовалют к доллару на 1 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $573.61. Сегодня актив торгуется на уровне $63,725.05691607*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 октября 2024 года составляет $0.15591848*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,615.06792646*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31174623*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 октября 2024 года составляет $0.99826261*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.52. Актив торгуется на уровне $67.35601928*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.78553085*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0232. Криптовалюта сегодня стоит $0.63023744*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00408. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11839281*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2167930-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-oktyabrya-2024-goda/
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