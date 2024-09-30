Курсы криптовалют к доллару на 30 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,313.97. Сегодня актив торгуется на уровне $65,240.00169736*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 сентября 2024 года составляет $0.15606679*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $42.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,644.78354375*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32314456*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 30 сентября 2024 года составляет $0.99863802*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.59. Актив торгуется на уровне $69.11238256*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.56. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.34929197*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0285. Криптовалюта сегодня стоит $0.64133948*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00648. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12540359*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.