Курсы криптовалют к доллару на 28 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $733.77. Сегодня актив торгуется на уровне $65,815.96598109*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 сентября 2024 года составляет $0.15478923*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $49.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,680.00027983*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33240323*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 28 сентября 2024 года составляет $0.9988857*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.84. Актив торгуется на уровне $70.17545655*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.7570668*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.58939232*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00502. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1245351*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2167075-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-sentyabrya-2024-goda/
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