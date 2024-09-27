Курсы криптовалют к доллару на 27 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,855.33. Сегодня актив торгуется на уровне $64,787.27888366*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0042 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 сентября 2024 года составляет $0.15293496*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,634.05268113*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0179. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32136045*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 27 сентября 2024 года составляет $0.99881597*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.87. Актив торгуется на уровне $68.00853391*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.1810768*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.58908456*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01229. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1159583*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.