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Спрос на рубли сильно вырос в Казахстане

Опубликовано:

Тенге и рубли
Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В августе текущего года "чистые" продажи рубля в Казахстане превысили 5,5 млрд тенге. В плюс российская валюта вышла впервые за последние пять месяцев. Подробности о валютном рынке читайте на NUR.KZ.

Для российской валюты в Казахстане 2024 год выдался не самым удачным – последние пять месяцев ее нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) были отрицательными, то есть население чаще сдавало рубли, чем покупало их:

  • март – минус 1,7 млрд тенге;
  • апрель – минус 6,9 млрд тенге;
  • май – минус 5 млрд тенге;
  • июнь – минус 8,6 млрд тенге;
  • июль – минус 9,5 млрд тенге.

Однако, согласно новым данным Национального банка РК, в августе спрос на рубли внезапно вышел из отрицательного значения – жители Казахстана за месяц скупили "чистыми" более 5,5 млрд тенге.

Больше всего российской валюты приобрели жители Восточно-Казахстанской (1,3 млрд тенге) и Карагандинской областей (около 1,1 млрд тенге).

В Алматы и Астане рубли чаще сдавали в обменные пункты, и здесь продажи оказались отрицательными: минус 148,9 млн тенге и минус 2,9 млрд тенге соответственно.

Нетто-продажи рубля в Казахстане
Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

На фоне повышенного спроса на рубли до минимума упали продажи евро. В августе население обеспечило его нетто-продажи лишь на 1,2 млрд тенге. Для сравнения: в июле показатель составлял 10,2 млрд тенге, а в июне – почти 21 млрд тенге.

Также снизился спрос на британский фунт стерлингов – на 58,82% за месяц, до 249,7 млн тенге. Зато "выстрелил" китайский юань – его продажи составили 167,9 млн тенге, что в 33 раза больше показателя в июле.

А вот нетто-продажи доллара выросли незначительно – всего на 13,64% за месяц, до 110,6 млрд тенге. Если не считать июльские продажи, текущий показатель является минимальным для 2024 года. Впрочем, даже так доллар все равно остается самой популярной иностранной валютой у казахстанцев.

Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2166883-spros-na-rubli-silno-vyros-v-kazahstane/

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