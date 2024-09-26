Курсы криптовалют к доллару на 26 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $753.14. Сегодня актив торгуется на уровне $63,473.98783966*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 сентября 2024 года составляет $0.15038537*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,599.94029131*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31339128*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 26 сентября 2024 года составляет $0.99881988*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.01. Актив торгуется на уровне $66.76801281*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.41156926*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0067. Криптовалюта сегодня стоит $0.58536842*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00101. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10914964*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.