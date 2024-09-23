Курсы криптовалют к доллару на 23 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $831.65. Сегодня актив торгуется на уровне $63,351.85526244*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 сентября 2024 года составляет $0.15152857*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $65.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,597.33664536*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30623737*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 23 сентября 2024 года составляет $0.99895549*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.82. Актив торгуется на уровне $67.74063464*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.94622955*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0082. Криптовалюта сегодня стоит $0.58926996*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10670959*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.