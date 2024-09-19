Курсы криптовалют к доллару на 19 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,687.98. Сегодня актив торгуется на уровне $60,635.48810782*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 сентября 2024 года составляет $0.14959108*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $96.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,338.25309659*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0094. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27647003*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 19 сентября 2024 года составляет $0.99874835*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.07. Актив торгуется на уровне $63.9653745*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.95688786*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0077. Криптовалюта сегодня стоит $0.5761974*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10216088*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.