Курсы криптовалют к доллару на 20 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,741.38. Сегодня актив торгуется на уровне $63,039.93377747*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 сентября 2024 года составляет $0.15100157*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $120.54. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,460.88802276*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29134909*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 20 сентября 2024 года составляет $0.99881475*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.08. Актив торгуется на уровне $65.44036576*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.83220219*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.58650434*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00256. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10520229*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.