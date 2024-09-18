Курсы криптовалют к доллару на 18 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,148.00. Сегодня актив торгуется на уровне $60,114.96868341*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 сентября 2024 года составляет $0.15027484*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,340.32947252*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27460015*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 сентября 2024 года составляет $0.99872859*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.61. Актив торгуется на уровне $63.27936783*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.00479604*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0106. Криптовалюта сегодня стоит $0.58557278*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10109011*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.