Курсы криптовалют к доллару на 18 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,148.00. Сегодня актив торгуется на уровне $60,114.96868341*.
Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 сентября 2024 года составляет $0.15027484*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,340.32947252*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27460015*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 сентября 2024 года составляет $0.99872859*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.61. Актив торгуется на уровне $63.27936783*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.00479604*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0106. Криптовалюта сегодня стоит $0.58557278*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10109011*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2162746-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-sentyabrya-2024-goda/