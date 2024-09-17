Курсы криптовалют к доллару на 17 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $83.64. Сегодня актив торгуется на уровне $58,181.56543009*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 сентября 2024 года составляет $0.1488097*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,291.02843429*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26533332*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 17 сентября 2024 года составляет $0.9985575*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.64. Актив торгуется на уровне $62.81678061*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.71620939*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0194. Криптовалюта сегодня стоит $0.5767961*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1003905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.