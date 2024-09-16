Курсы криптовалют к доллару на 16 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,766.01. Сегодня актив торгуется на уровне $59,323.03361593*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 сентября 2024 года составляет $0.14830995*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $134.90. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,332.84227295*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2723185*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 16 сентября 2024 года составляет $0.99855385*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.65. Актив торгуется на уровне $64.06440881*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.02045719*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0165. Криптовалюта сегодня стоит $0.57740519*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00396. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1038538*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.