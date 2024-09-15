Курсы криптовалют к доллару на 15 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $87.07. Сегодня актив торгуется на уровне $59,939.75708194*.
Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 сентября 2024 года составляет $0.14764041*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,413.45434996*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27452847*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 15 сентября 2024 года составляет $0.99851454*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.02. Актив торгуется на уровне $65.95698759*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.60529687*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.58804152*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10577569*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2161473-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-sentyabrya-2024-goda/