Курсы криптовалют к доллару на 14 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,375.98. Сегодня актив торгуется на уровне $59,253.83878864*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 сентября 2024 года составляет $0.14948893*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $77.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,399.78732022*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27900424*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 14 сентября 2024 года составляет $0.99834885*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.77. Актив торгуется на уровне $64.20744955*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.60324005*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0072. Криптовалюта сегодня стоит $0.56892766*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00473. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10616669*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.