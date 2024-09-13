Курсы криптовалют к доллару на 13 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $330.50. Сегодня актив торгуется на уровне $58,015.21600494*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 сентября 2024 года составляет $0.15282645*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,349.47119588*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27310939*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 13 сентября 2024 года составляет $0.99823144*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.48. Актив торгуется на уровне $62.29987587*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.46025335*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0321. Криптовалюта сегодня стоит $0.56003091*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10204667*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.