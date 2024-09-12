Курсы криптовалют к доллару на 12 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,646.03. Сегодня актив торгуется на уровне $56,992.24157149*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 сентября 2024 года составляет $0.1527886*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.98. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,332.96524327*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26489664*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 12 сентября 2024 года составляет $0.99831996*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.78. Актив торгуется на уровне $61.50212194*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.34312756*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0047. Криптовалюта сегодня стоит $0.53309949*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00283. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10068202*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.