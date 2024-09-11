Курсы криптовалют к доллару на 11 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $110.10. Сегодня актив торгуется на уровне $57,117.89593693*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 сентября 2024 года составляет $0.15272751*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $4.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,355.60048898*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0031. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26704478*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 11 сентября 2024 года составляет $0.9986298*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.67. Актив торгуется на уровне $61.12294842*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.40891176*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.53757086*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00381. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10261793*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.