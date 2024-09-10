Курсы криптовалют к доллару на 10 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,750.91. Сегодня актив торгуется на уровне $56,167.96056604*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 сентября 2024 года составляет $0.15413299*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $40.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,327.05317967*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26544721*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 10 сентября 2024 года составляет $0.9985778*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.35. Актив торгуется на уровне $60.79189093*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.18186744*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.53325058*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00702. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10181858*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.