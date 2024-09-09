Курсы криптовалют к доллару на 9 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $396.00. Сегодня актив торгуется на уровне $54,625.94494582*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 сентября 2024 года составляет $0.15244404*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,288.85037629*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.25791331*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 сентября 2024 года составляет $0.99859351*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.84. Актив торгуется на уровне $61.09894407*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.81438154*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.52784476*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09584324*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2158951-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-sentyabrya-2024-goda/