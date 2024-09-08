Курсы криптовалют к доллару на 8 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $427.06. Сегодня актив торгуется на уровне $54,318.21314113*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 сентября 2024 года составляет $0.15108146*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,281.55237247*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2558849*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 8 сентября 2024 года составляет $0.99825263*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.79. Актив торгуется на уровне $62.74343436*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.59286774*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.52777779*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00341. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09476514*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.