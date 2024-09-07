Курсы криптовалют к доллару на 7 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,540.42. Сегодня актив торгуется на уровне $54,737.69989244*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 сентября 2024 года составляет $0.14849265*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $135.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,272.25216759*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.25068597*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 сентября 2024 года составляет $0.99850713*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.42. Актив торгуется на уровне $63.91668642*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.42482314*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0203. Криптовалюта сегодня стоит $0.52760169*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00604. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09330928*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2158486-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-sentyabrya-2024-goda/