Курсы криптовалют к доллару на 6 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $609.95. Сегодня актив торгуется на уровне $56,548.67395309*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 сентября 2024 года составляет $0.15020439*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,384.64472599*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.25950822*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 6 сентября 2024 года составляет $0.99846677*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.94. Актив торгуется на уровне $66.0354017*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.67031562*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.5480757*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00167. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09791891*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.