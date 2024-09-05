Курсы криптовалют к доллару на 5 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $559.65. Сегодня актив торгуется на уровне $57,256.8129759*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 сентября 2024 года составляет $0.15013181*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $39.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,424.23799357*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26090492*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 5 сентября 2024 года составляет $0.99857226*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.31. Актив торгуется на уровне $65.59771543*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.93897397*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $0.5551225*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09700833*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.